شكرا لقرائتكم خبر عن عواد وأفشة ومحمد شريف أبرز المستبعدين من قائمة المنتخب أمام مالاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من قائمة الفراعنة كلا من محمد عواد وأيمن أشرف وأفشة ومحمد شريف وسام مرسي وأحمد حمدي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس ويتخلله مباراتان أمام مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار ،وضمت القائمة 24 لاعبًا وهم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي ،محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني ،هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.

فى السياق ذاته، حدد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، 26 مارس الجارى موعداً للسفر إلى مالاوى لخوض مباراة الإياب المحدد لها يوم 28 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2024، علما بأن مباراة الذهاب تقام فى القاهرة يوم 24 مارس باستاد القاهرة الدولى.

من ناحية أخرى، تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع، في مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام زامبيا بإستاد الدفاع الجوى المقرر لها يوم 22 مارس الجارى في ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بالمغرب.

وأعلن ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا وتضم في حراسة المرمى .. علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر ، محمد أحمد "سيحة" . خط الدفاع .. محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد ، أحمد سيد عبد النبي ، إياد العسقلاني . خط الوسط .. أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة. محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف . الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو "، إبراهيم عادل.

وقال ميكالي ،"نواجه زامبيا بهدف واحد لا غير وهو الفوز ولا بديل عن ذلك، فريقنا بالكامل سوف يتجمع يوم 20 وهذا وقت بسيط جدا قبل المباراة لكننا سنبذل أقصى جهد لنا بالطبع".