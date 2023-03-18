شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات دور الـ16 لكأس رابطة الأندية المحترفة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً الأحد منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وحسب طريق الأهلى في البطولة، فإن الفائز من مباراة الأهلي والمصري سيواجه الفائز من مواجهة غزل المحلة والإسماعيلي في دور الثمانية.

وحال تخطي الأهلي دور الثمانية سيواجه الفائز من مواجهة المقاولون وحرس الحدود، وفيوتشر أمام إنبي.

وفى حال تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

مواعيد مباريات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية

الأحد 19 مارس

المقاولون العرب & حرس الحدود..5 مساء

الاثنين 20 مارس

غزل المحلة & الإسماعيلى..4 عصراً

الاتحاد السكندري & فاركو..7 مساء

الثلاثاء 21 مارس

سيراميكا & سموحة ..5 مساء

السبت 25 مارس

بيراميدز & إنبى..9.15 مساء

فيوتشر & طلائع الجيش..9.15 مساء

الأحد 26 مارس

الزمالك & البنك الاهلى..9.15 مساء

الاثنين 27 مارس

الأهلى & المصري البورسعيدى.. 9.15 مساء





القناة الناقلة لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.