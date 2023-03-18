الإسماعيلى يواجه منتخب أوغندا ودياً الثلاثاء لتجهيز البدلاء والمستبعدين

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو الإسماعيلى على مواجهة منتخب أوغندا الثلاثاء 21 مارس الجارى ودياً من أجل تجهيز اللاعبين لمباريات الدورى وإشراك اللاعبين الذين لن يشاركوا أمام غزل المحلة فى كأس رابطة الأندية.

وطلب حمزة الجمل توفير مباراة ودية عقب أي مباراة رسمية يخوضها الفريق من أجل تجهيز البدلاء واللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة التي تسبقها.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد غزل المحلة، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية.

وطلب حمزة الجمل من اللاعبين ضرورة بذل الجهد فى الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويغيب محمد مخلوف عن الإسماعيلى أمام غزل المحلة للإيقاف، حيث حصل مخلوف على 3 إنذارات في بطولة كأس الرابطة الموسم الماضى الذى توج بلقبها الأول نادى فيوتشر بعد الفوز على غزل المحلة في النهائي.

وتعادل الإسماعيلى مع فريق حرس الحدود إيجابيا بهدفين لكل فريق في أولى المباريات الودية التي لعبها الفريق، تقدم للدراويش عمر الساعى وتعادل للحرس محمود ممدوح وأضاف زيكو الهدف الثاني للحدود من ضربة جزاء وتعادل للإسماعيلى محمد حسن.

وقرر أبو بكر الحديدى، رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، فتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين من أجل مساندتهم فى الفترة المقبلة لإعادة الفريق للطريق الصحيح مرة أخرى فى بطولة الدورى.

ويعقد أبو بكر الحديدى العديد من الجلسات مع اللاعبين من أجل منحهم الثقة والعودة مستواهم المميز من أجل تحقيق الفوز وتجميع النقاط فى الفترة المقبلة.

ووعد رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى اللاعبين ببذل كل الجهد فى إزالة العقبات أمامهم، ليكون تركيزهم داخل الملعب فقط ويعيدون البسمة مرة أخرى لجماهير الإسماعيلية.