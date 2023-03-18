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الأهلى يتصدر ترتيب دورى محترفى كرة اليد "رجال".. والزمالك وصيفاً

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تصدر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى للرجال جدول ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023 برصيد 26 نقطة، بعد الفوز فى 8 لقاءات وتعادل وحيد بعد انتهاء الجولة التاسعة.

فيما حل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 24 نقطة من فوز فى 7 لقاءات وتعادل وحيد وخسارة واحدة، يليه سبورتنج ثالثا برصيد 17 نقطة ثم البنك الأهلى رابعا برصيد 15 نقطة و من بعده سموحة برصيد 13 نقطة و أخيرا طلائع الجيش بنفس الرصيد.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير. 

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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