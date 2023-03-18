شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يتخذ أول قرار بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اتخذ الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، أول قرار بعدما عادت بعثة الفريق صباح اليوم، السبت إلى القاهرة قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقرر فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الزمالك تدريباته الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.
وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.
ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها التاسعة وربع مساء الاحد 26 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة.
وفى حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى بكأس رابطة الأندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.