شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يتخذ أول قرار بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، أول قرار بعدما عادت بعثة الفريق صباح اليوم، السبت إلى القاهرة قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الزمالك تدريباته الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.