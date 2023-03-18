شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة الهلال وصن داونز اليوم فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ملعب "الهلال" مباراة الهلال السوداني ضد صن داونز الجنوب أفريقي، فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن المجموعة التى تضم الأهلي والقطن.

ويحتاج الأهلي خسارة أو تعادل الهلال وصن داونز، ثم الفوز على بطل السودان فى الجولة الختامية بأي نتيجة ليضمن التأهل مباشرة.

وفى حال تعادل الهلال أو هزيمته ضد صن داونز، وخسارته من الأهلي 0-1 أو بفارق هدفين، سيتساوى الفريقان بـ10 نقاط لكل منهما، لكن بطل مصر سيتفوق بفارق الأهداف.

لكن فوز الهلال على صن داونز يقضي تماما على آمال الأهلي فى بلوغ دور الثمانية، بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريقين فى القاهرة مطلع شهر أبريل المقبل.

ترتيب مجموعة الأهلي

ويتربّع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد، ويليه الهلال في الوصافة وجمع 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة، قبل المباراة المرتقبة بينهما في أم درمان، ويأتي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بـ10 ألقاب، في المركز الثالث خلف صن داونز والهلال برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارتين، ثم القطن متذيل الترتيب بدون أي نقطة من 5 هزائم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد صن داونز

وتذاع مباراة الهلال السوداني ضد صن داونز، فى الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على قناة beIN Sports.

الأهلى يحيى آمال التأهل الأفريقى برباعية فى القطن

أحيا الأهلي آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023، بعد فوز عريض خارج الديار أمام القطن الكاميروني برباعية دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

استعاد الأهلي الثقة سريعا بعد خسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-5 الأسبوع الماضي، قبل أن يحقق انتصارا كبيرا في مدينة جاروا الكاميرونية، يعزز به فرص تأهله بين الثمانية الكبار.