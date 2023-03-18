شكرا لقرائتكم خبر عن مولر يوجه رسالة تحذيرية ل جوارديولا تعليقا على مواجهة السيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الألماني توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ الألماني، على إثارة الجدل كعادته فى الفترة الأخيرة.

حيث قام اللاعب بتوجيه رسالة تحذيرية قوية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، تعليقا على مواجهة مانشسار سيتي، فى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

وقال مولر: "لقد مر وقتا طويلا منذ أن كنت معنا قبل رحيلك بيب'جوارديولا'، سعيد بملاقاتك مرة أخري، ولكن هذه المرة ستكون مختلفة، لأنني سأواجهك كخصما وليس كصديق، ننظر قدما لهذه المواجهة.

وأضاف:" من الجميل أن مواجهة الإياب ستكون فى ميونخ داخل الديار، ننتظرك جوارديولا فى أليانز أرينا مرة أخري، فى تحدي صريح وواضح إلى أن الفريق الإنجليزي لن يتمكن من الخروج ببطاقة التأهل للدور القادم، من داخل الأراضي الألمانية.



جوارديولا يؤكد صعوبة المواجهة

وأكد جوارديولا أن المواجهة ستكون صعبة، حيث أن العقلية الألمانية ترفض دائما الإستسلام، لقد قاموا بالإطاحة بباريس المضجج بالنجوم، وفازوا عليه فى مواجهتي الذهاب والإياب، مواجهة الفريق البافاري ستكون الأصعب للفريق هذا الموسم.

كما شدد على أن البايرن أحد المرشحين الأقوياء لحصد اللقب، حتى فى غياب لاعبين أقوياء أمثال ماني ونوير، تمكنوا من إقصاء باريس، الذي تم إنفاق عليه ملايين الدولارات.