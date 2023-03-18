الامارات | مدرب إسبانيا يستبعد 15 لاعباً من تشكيلة كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا الجديد 15 لاعبا من تشكيلة المنتخب في كأس العالم بقطر العام الماضي، خلال الإعلان عن أول قائمة له منذ خلافة لويس إنريكي في ديسمبر الماضي.

واختار دي لافوينتي 11 لاعبا فقط من تشكيلة إسبانيا في نهائيات قطر، عقب الخروج المحرج لبطلة العالم 2010 من دور 16‭ ‬ على يد المغرب بركلات الترجيح،‭ ‬استعداداً لمواجهة النرويج‭ ‬واسكتلندا هذا الشهر بتصفيات بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.

وكانت من أبرز المفاجآت عودة الحارس كيبا أريزابالاغا والمدافع ناتشو، الغائب منذ 2018، والمهاجم المخضرم إياغو أسباس، كما ضم الوجهين الجديدين المدافع ديفيد غارسيا والمهاجم خوسيلو.

واختار مدرب منتخب الشباب السابق من تشكيلة كأس العالم الحارسين روبرت سانشيز وديفيد رايا، بجانب المدافعين أليخاندرو بالدي وإيمريك لابورت وداني كاربخال ولاعبي الوسط رودري وغافي وبيدري والمهاجمين ألفارو موراتا وداني أولمو ونيكو وليامز.