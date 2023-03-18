الامارات | أغرب هدف في كرة القدم.. "من المريخ" (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الترجي التونسي هدفاً غريباً في مرمى المريخ السوداني حجز من خلاله مقعداً في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بتعادله (1-1)، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

بدأت قصة الهدف من خطأ صادم للاعب المريخ بلعبه رمية تماس لزميله الذي لم ينتبه للكرة لكونه كان مشغولا بالنداء على لاعبي فريقه ويوجههم فاستغل المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة الموقف وسجل هدفاً عند الدقيقة 23 وسط ذهول المراقبين.