الامارات | هالاند "الوحش" يفوز بجائزة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن فوز النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب، خلال مباريات الإياب للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لـ"يويفا" على موقع "تويتر" مقطع فيديو للمجهود الفردي الكبير الذي قام به إيرلينغ هالاند ما أسفر عن تسجيله الهدف الثاني له من أصل أهدافه الخمسة في شباك ضيفه لايبزيغ الألماني (7-0) خلال المباراة التي جرت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "الاتحاد".

وتفوق المهاجم النرويجي العملاق على منافسيه، وهم، النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي، التركي هاكان تشالهانوغلو لاعب خط وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

وأصبح إيرلينغ هالاند أصغر لاعب يصل إلى 30 هدفا في دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، بعمر 22 عاما و236 يوما، محطما رقم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بعمر 22 عاما و352 يوما.

ووصل النجم النرويجي إلى 30 هدفا في دوري الأبطال في عدد من مباريات أقل من أي لاعب آخر طوال المسابقة، وذلك في 25 مباراة، متخطيا رقم الهولندي رود فان نيستلروي (34 مباراة)، علما بأن النجم النرويجي وصل إلى 33 هدفا في "التشامبيونز ليغ".

كما نجح هالاند في تسجيل أكثر من هدف أمام كل خصم واجهه في الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، بتسجيل ثنائية أمام باريس سان جيرمان (2019- 2020) ورباعية أمام إشبيلية (2020- 2021) وخماسية أمام لايبزيغ.

واستطاع النجم النرويجي الشاب أيضا، معادلة الرقم القياسي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سبق أن سجل 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمام باير ليفركوزن عام 2012، يشاركه فيه أيضا، البرازيلي لويز أدريانو، حينما سجل خماسية لفريق شاختيور ضد باتي بوريسوف البيلاروسي في عام 2014.

كما تصدر إيرلينغ هالاند قائمة هدافي النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، برصيد 10 أهداف، متجاوزا بفارق هدفين النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، ويليهما الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، برصيد 7 أهداف، علما بأن الأخيرين ودعا البطولة.