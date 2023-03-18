شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤازر المنتخب الأولمبى بمعسكره قبيل مباراته المرتقبة أمام زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزير الشباب والرياضة يعلن عن توفير طائرة خاصة للمنتخب الأولمبى في رحلته إلى زامبيا

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور مران المنتخب الأولمبى، المقام على استاد الدفاع الجوى، استعدادًا لمواجهة منتخب السودان الودية، أحد المباريات الودية التي يعتمد عليها المدير الفنى للمنتخب البرازيلي ميكالي، استعدادًا لمباراتي زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية، المقرر لها 22 و26 مارس الجاري، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

أكد وزير الشباب والرياضة ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الأوليمبي، والجهاز الفني للمنتخب، وقدرتهم على تحقيق الفوز فى مباراتى زامبيا الحاسمتين، مبيناً أن المنتخب يضم عناصر مميزة من اللاعبين الواعدين، والذي يعول عليهم الشارع الرياضي الآمال الكبيرة ليكونوا نواه للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن الدكتور أشرف صبحى عن توفير طائرة خاصة لسفر الفريق الي زامبيا لتوفير كافة سُبل الراحة للاعبين لتحقيق أداء مميز، والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، ومن ثم اسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر المزيد من المنتخبات الوطنية.



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