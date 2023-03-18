شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحتفل بمرور 103 أعوام على ذكرى تأسيس النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمي للنادي المصري بمرور 103 أعوام على تأسيسه، وكتب حساب المصري عبر فيس بوك، "تحل اليوم الذكرى 103 لتأسيس النادي المصري في الذكرى الأولى لثورة 1919، وانطلاقًا من النزعة الوطنية لأبائنا المؤسسين".

وأضاف، تم إنشاء النادي المصري ، كرمز للقوى الوطنية في مواجهة المحتل البريطاني والأندية الأجنبية فى منطقة القناة بأسرها، وتم اختيار اللون الأخضر معبرًا عن علم الثورة المصرية".

واختتم، "عام ورا عام يولد تاريخ جديد من حب وعشق كيان نادى الوطنية يورثه أجيال ورا أجيال".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد حددت الساعة التاسعة والربع مساء يوم الاثنين، الموافق 27 مارس الجاري، موعدًا لإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ونظيره فريق الأهلي والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.