شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من الجزائر بعد مواجهة شباب بلوزداد فى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك مطار القاهرة منذ قليل قادمة من الجزائر بعد خوض مباراتها أمام شباب بلوزداد، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالبطولة وخسرها الفريق بهدفين دون رد ليودع البطولة رسمياً، من أجل الاستعداد لمباراة جديدة بكأس رابطة الأندية المحترفة أمام البنك الأهلى.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها التاسعة وربع مساء الاحد 26 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة.

في حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى بكأس رابطة الاندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.