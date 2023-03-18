شكرا لقرائتكم خبر عن منصب مدير الكرة مرفوض فى الإسماعيلى بفرمان حمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر
وأكد حمزة الجمل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لا يروق له منصب مدير الكرة فى كل التجارب الفنية خلال مشواره التدريبى، سواء فى عمان أو المقاولون العرب، واعتراضى على المنصب وليس الأشخاص، كما أن إدارة الإسماعيلى منحتنى الصلاحيات الكاملة في اختيار جهازه ولم تطلب منه أن يختار مدير الكرة، فى الوقت الذى تركز الإدارة على الأمور الإدارية فقط تاركة له كل الأمور الفنية، وأن الخصومات التى تم توقيعها على اللاعبين كانت من قرارات الإدارة، وأعد اللاعبين بإلغاء هذه العقوبات حال تحسن الأداء والنتائج، والإدارة تدعم قراراتى وتسعى حاليا لتجهيز جزء من مستحقات اللاعبين لتحفيز اللاعبين.
وطلب حمزة الجمل من اللاعبين ضرورة بذل الجهد فى الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.
ويغيب محمد مخلوف عن الإسماعيلى أمام غزل المحلة للإيقاف، حيث حصل مخلوف على 3 إنذارات في بطولة كأس الرابطة الموسم الماضى الذى توج بلقبها الأول نادى فيوتشر بعد الفوز على غزل المحلة في النهائي.
وتعادل الإسماعيلى مع فريق حرس الحدود إيجابيا بهدفين لكل فريق في أولى المباريات الودية التي لعبها الفريق، تقدم للدراويش عمر الساعى وتعادل للحرس محمود ممدوح وأضاف زيكو الهدف الثاني للحدود من ضربة جزاء وتعادل للإسماعيلى محمد حسن.