شكرا لقرائتكم خبر عن منصب مدير الكرة مرفوض فى الإسماعيلى بفرمان حمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، وجود منصب مدير كرة فى جهازه الفني في التوقيت الحالي، بعد الاتفاق مع إدارة النادى على الاستقرار فى التوقيت الحالي على الجهاز الموجود من أجل إعادة الدراويش للمسار الصحيح.

وأكد حمزة الجمل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لا يروق له منصب مدير الكرة فى كل التجارب الفنية خلال مشواره التدريبى، سواء فى عمان أو المقاولون العرب، واعتراضى على المنصب وليس الأشخاص، كما أن إدارة الإسماعيلى منحتنى الصلاحيات الكاملة في اختيار جهازه ولم تطلب منه أن يختار مدير الكرة، فى الوقت الذى تركز الإدارة على الأمور الإدارية فقط تاركة له كل الأمور الفنية، وأن الخصومات التى تم توقيعها على اللاعبين كانت من قرارات الإدارة، وأعد اللاعبين بإلغاء هذه العقوبات حال تحسن الأداء والنتائج، والإدارة تدعم قراراتى وتسعى حاليا لتجهيز جزء من مستحقات اللاعبين لتحفيز اللاعبين.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد غزل المحلة، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية.