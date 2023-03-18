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الامارات | "جرح عميق" يبعد نونيز عن منتخب أوروغواي

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دبي - الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحفية "فوتبول يو واي" الأوروغوانية عن سبب استبعاد لاعب فريق ، داروين نونيز، من قائمة منتخب أوروغواي لمباريات مارس الجاري التي سيلتقي فيها مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية خلال فترة التوقف الدولي.

وكان داروين نونيز قد تم استدعائه لمعسكر منتخب أوروجواي قبل أن يتم إعلان استبعاده في وقت لاحق بسبب الإصابة، إذ يعاني اللاعب من إصابة في الكاحل.

وأوضحت أن الإصابة عبارة عن جرح عميق في الكاحل، كان قد تعرض لها نونيز خلال مواجهة يوم الأربعاء الماضي.

وفاز ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد، في إياب دور الـ16 من .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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