الأهلي يهزم القطن .. تلقى الضوء الأخضر بشأن كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن قرار المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بالاعتماد على محمود عبدالمنعم كهربا بصفة أساسية خلال الفترة المقبلة، بعدما تلقى الضوء الأخضر من مجلس إدارة القلعة الحمراء، كما تطرق للحديث عن مصير مشاركة علي لطفي بعد إصابة محمد الشناوي.

وقال «زاهر» في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامجه «ملعب أون تايم» عبر شاشة «أون تايم سبورتس1»: «كولر تحدث مع إدارة الأهلي قبل مواجهة القطن، وأكد لهم أنه لن يدفع بـ كهربا على فترات متباعدة، ولكنه سوف يعتمد عليه بصفة أساسية، بعدما أصبح جاهزًا بنسبة 100%».

وواصل سيف زاهر تصريحاته قائلاً: «الأهلي منح الضوء الأخضر للمدرب السويسري كولر، فيما يتعلق بالاستعانة بخدمات كهربا بشكل أساسي، مما يعنى أن أزمة اللاعب سوف تنتهي، وغرامة كهربا سيتم دفعها».

وتابع: «كهربا سيكون وراقة رابحة للنادي الأهلي في المستقبل، بالإضافة إلى مروان عطية».

وأكمل: «كولر كان يفكر في منح الفرصة لـ علي لطفي، ولكن مازال محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأول، وهو بقاله فترة بعيد عن مستواه، يجب أن يتم تجديد دوافعه».

وأتم: «قد يكون علي لطفي الموجود بشكل أساسي في الفترة المقبلة، حتى يستعيد الشناوي مستواه، وهو لم يكن في حالته مثل بقية لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية».