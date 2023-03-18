«أنا ضد أي قرار انفعالي» ..وهدان : نقدم اعتذارنا لجماهير نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - وجه سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اعتذاراً لجماهير القلعة البيضاء، وذلك عقب خسارة الفريق الأبيض أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-0، ليودع منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، من مرحلة دور المجموعات، مشيراً إلى اتخاذ قرارات حاسمة خلال أيام لتصحيح مسار الفريق.

وقال سليمان وهدان في تصريحات لبرنامج «جمهور الثالثة» على قناة «أون تايم سبورتس 2»: «نقدم اعتذارنا لجماهير نادي الزمالك على هذه النتيجة، لكن لابد من اتخاذ قرارات حاسمة في المرحلة المقبلة، لإصدار قرارات مهمة فيما يخص وضع الفريق الحالي».

وتابع: «اللاعبين ظهروا بشكل جيد خلال مواجهة شباب بلوزداد، التغييرات كان لها أثر سلبي على الأداء، والهزيمة في أول مباراة كانت مؤشر سلبي وكان هناك تخاذل من جانب اللاعبين، وهناك ركلة جزاء لم تحتسب لنا وأثرت علينا».

ورد سليمان وهدان حول إمكانية اتخاذ قرار بشأن مصير الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائلاً: «أنا ضد أي قرار انفعالي، ولابد أن يحدث تقييم للموقف، ثم سوف نتخذ قرار لمصلحة نادي الزمالك، وسيتم اتخاذ القرار الأنسب لصالح النادي خلال أيام قليلة جدًا».

وأتم: «قدمنا مباراة جيدة، ويجب أن نعرف أسباب الخسارة والخروج، وسوف نأخذ برأي نجوم الكرة مثل الكابتن جمال عبدالحميد».