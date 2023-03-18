شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف ريان مدرباً لـ إيسترن كومباني خلفًا لأبو بكر فودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎أعلن مسئولو إيسترن كومباني الرياضي، برئاسة المهندس نصر، التعاقد مع أشرف ريان وهو من أبناء النادي، لقيادة الفريق فى الموسم الحالي، خلفا لـ أبو بكر فودة، الذى اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق.

‏‎وقدم فودة، المدير الفنى لنادى إيسترن كومباني، اعتذاره لمسئولى النادى عن عدم استكمال مهمة تدريب الفريق الفترة المقبلة، بعد تعادل الفريق مع نادي الترسانة في الجولة الحادية والعشرون ليكمل تدريب الفريق وقيادة المباراة للجولة الثانية والعشرين الكابتن أحمد إسماعيل المدرب العام، وقد قبل مسؤولو النادي اعتذاره متمنيين له السداد في مشواره المقبل.

‏‎وتواصلت إدارة نادى إيسترن مع أشرف ريان لقيادة الفريق فى الموسم الجاري، وتم الاتفاق على الكثير من الأمور، ويضم تشكيل جهازه المعاون الكابتن أحمد إسماعيل مدرب عام وأبو سريع سيد مدرب حراس. ‏‎وقرر مجلس الإدارة الإبقاء على الجهازين الإداري والطبي.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة الإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرون بمسابقة دوري الدرجة الثانية.