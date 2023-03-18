شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية اليوم فى "بلاى أوف" ربع نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، مباريات قوية فى دور الثمانية من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة سيدات، للموسم الرياضي 2022/2023. وتأهلت 8 فرق إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة وهى: ”الأهلي، الزمالك، سبورتنج، الصيد، وادي دجلة، سموحة، الزهور، الشمس”.

ومن المقرر أن تقام المباريات اليوم السبت وغدا الأحد، على الصالة المغطاة للألعاب الرياضية بمدينة 6 أكتوبر "زويل".

وجاء جدول مواعيد مباريات يومي السبت والأحد كالتالي:

- الأهلي يواجه الزهور في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت القاهرة.

- سبورتنج يواجه الصيد في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- الشمس يواجه وادي دجلة في تمام الساعة السادسة مساءً.

- الزمالك يواجه سموحة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

جدير بالذكر أن الفريق الفائز من مباراة الأهلي والزهور، سيواجه الفائز من مباراة سبورتنج والصيد في الدور قبل النهائي من البطولة، بينما يواجه الفائز من مباراة الشمس ووادي دجلة نظيره الفائز من لقاء الزمالك وسموحة.