شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى "ساحر الزمالك السابق" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"31" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل التونسى فرجانى ساسى نجم نادى الزمالك ومنتخب تونس السابق والدحيل القطرى الحالي اليوم، السبت، بعيد ميلاده رقم 31، حيث ولد فى 18 مارس عام 1992 فى ولاية أريانة التونسية، ولا يختلف اثنان على تجربة ساسي المميزة مع الفارس الأبيض، فقد كان اللاعب أشبه بمايسترو فى تشكيلة الزمالك، وليس مجرد لاعب في الفريق الأبيض، فإجادته نقل الهجمة للأمام وضبط إيقاع الفريق جعله أحد العناصر المهمة في التشكيل قبل رحيله عن النادى بنهاية عقده.

فرجانى ساسى انتقل لنادى الزمالك فى الانتقالات الصيفية منذ أربعة مواسم ليصبح فارس ميت عقبة الأول، خطف قلوب عشاق الأبيض من الدقيقة الأولى، وأصبح "معلم النص"، الذى لا غنى للفريق عن خدماته فى أى مباراة، وسط توقعات بعودته للفريق الأبيض مجدداً بالموسم الجديد.

ولعب فرجاني ساسي 108 مباريات بقميص الزمالك وساهم التونسي في صناعة 34 هدفًا حيث أسكن 16 كرة شباك الخصوم كان أبرزها في مرمى النادي الأهلي ببطولة الدوري، فيما قام بـ18 لعبة حاسمة تحولت إلى أهداف.

وحقق التونسي 4 ألقاب متنوعة بين قارية ومحلية خلدت لمساته الرائعة في ذكريات عشاق القميص الأبيض (الكونفيدرالية الإفريقية- السوبر الإفريقي) (كأس مصر- السوبر المصري).

وحظى ساسي بشعبية جارفة لدى جماهير الزمالك، خاصة أنه ساهم بقوة في تطوير أداء الفريق منذ انضمامه قادما من النصر السعودي بعد تجربة لم ترتق للممتازة في الدوري السعودي لظروف عدة، ولكن، جاء ليقود مدرسة الفن والهندسة والعودة لمنصات التتويج مرة أخرى.

بدأ فرجانى ساسى مسيرته مع النجم الساحلي في فريق الشباب قبل أن ينتقل للفريق الأول للصفاقسي التونسي، ومنه إلى رحلة احتراف في ميتز الفرنسي، عاد فرجاني ساسي إلى تونس عن طريق الترجي التونسي موسم 2016 – 2017، ليتألق بقميص فريق باب سويقة ويضع الأنظار حوله حتى يخطفه النصر السعودي موسم 2017 – 2018، ولكن لفرجاني ساسي حظًا للظهور مع النصر السعودي لينتقل إلى الزمالك ومنه للدحيل القطرى .

وشارك ساسى مع منتخب بلاده بكأس العالم بروسيا فضلا عن ظهوره مع نسور قرطاج فى كأس الامم الافريقية التى أقيمت بمصر 2019 .