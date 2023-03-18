المنتخب الأولمبى يواجه السودان وديا اليوم بالمقاولون العرب استعدادا لزامبيا

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى في السادسة مساء اليوم مباراة ودية أمام السودان على ستاد المقاولون العرب، في إطار الاستعداد لمباراة زامبيا يوم 22 مارس الجارى في ذهاب المرحلة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالمغرب تحت 23 عاما.

وأعلن ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى ، قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا وتضم في حراسة المرمى .. علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر ، محمد أحمد "سيحة" .

خط الدفاع .. محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد ، أحمد سيد عبد النبي ، إياد العسقلاني .

خط الوسط .. أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة ، محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف .

الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " ، إبراهيم عادل.