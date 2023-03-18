شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس منح الفرصة للبدلاء والوجوه الشابة فى بطولة رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على الدفع بعدد من الوجوه الشابة والبدلاء في بطولة كأس الرابطة التي يستهل منافساته فيها يوم 27 مارس الجاري بمواجهة المصري بإستاد برج العرب ، حيث ينوي المدير الفني منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء وكذلك العناصر الشابة الذين لم يشاركوا مع الفريق كثيراً الفترة الماضية بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات ، ويأتي في مقدمة ، هؤلاء اللاعبين ، على لطفي ومصطفى شوبير حارسي المرمى ورامي ربيعة ورأفت خليل ومحمد أشرف وشادي حسين وأحمد نبيل كوكا.

ويرغب المدير الفني للأهلي في استغلال بطولة كاس الرابطة في التعرّف أكثر على قدرات بعض لاعبي الفريق الذين لم يشاركون في مباريات رسمية خاصة وأن المدرب السويسري سيُكون مُطالب خلال أسابيع بتحديد الراحلين من الفريق تمهيداً للاستغناء عنهم في أنتقالات الصيف المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين 27 مارس الجاري على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة

وحسب طريق الأهلى في البطولة فإن الفائز من مباراة الأهلي والمصري سيواجه الفائز من مواجهة غزل المحلة والإسماعيلي في دور الثمانية.

وفي حالة تخطي الأهلي دور الثمانية سيواجه الفائز من مواجهة المقاولون وحرس الحدود، وفيوتشر أمام إنبي.