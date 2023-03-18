شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من الكاميرون بعد الفوز على القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة النادى الأهلى للقاهرة منذ قليل، قادمة من الكاميرون بعد خوض مباراة القطن بمدينة جاروا في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعادت البعثة للقاهرة بعد قضاء ما يقرب من 12 يوماً خارج الديار حيث خاض الأحمر مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا السبت الماضي في الجولة الرابعة، والتي خسرها الأهلي بخمسة أهداف لهدفين، وقضى الفريق عدة أيام في جنوب أفريقيا ثم سافر إلى الكاميرون يوم الأربعاء الماضي لخوض مباراة القطن أمس التى فاز بها برباعية دون رد.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين 27 مارس الجاري على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة.

وحسب طريق الأهلى في البطولة فإن الفائز من مباراة الأهلي والمصري سيواجه الفائز من مواجهة غزل المحلة والإسماعيلي في دور الثمانية. وفي حالة تخطي الأهلي دور الثمانية سيواجه الفائز من مواجهة المقاولون وحرس الحدود، وفيوتشر أمام إنبي.



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