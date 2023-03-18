شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب تقريراً شاملاً عن المُصابين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تقريراً كاملاً من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة للإطمئنان على حالة المصابين، وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا الذى يعانى من نزلة برد وتغيب بسببها عن حضور التدريبات الجماعية فضلاً عن إصابة محمد عبد الشافى بكدمة في وجه القدم.

كما وضع فيريرا برنامجاً خاصاً لتجهيز الثنائى عمر جابر وعبد الله جمعة، لخوض مباريات كأس الرابطة خصوصاً أن الفريق الأبيض أوقعته القرعة في مواجهة البنك الأهلى في دور الـ16 في المباراة المقرر يوم الأحد 26 مارس الجاري .

ويرغب فيريرا في الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لحاجته الفنية لكل عنصر في الفريق، بسبب ضغط المباريات الذى يمر به الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا والدورى المصرى، خصوصاً أنه يؤمن بدور كل لاعب في الفريق.