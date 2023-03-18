شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب تقريراً شاملاً عن المُصابين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
كما وضع فيريرا برنامجاً خاصاً لتجهيز الثنائى عمر جابر وعبد الله جمعة، لخوض مباريات كأس الرابطة خصوصاً أن الفريق الأبيض أوقعته القرعة في مواجهة البنك الأهلى في دور الـ16 في المباراة المقرر يوم الأحد 26 مارس الجاري .
ويرغب فيريرا في الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لحاجته الفنية لكل عنصر في الفريق، بسبب ضغط المباريات الذى يمر به الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا والدورى المصرى، خصوصاً أنه يؤمن بدور كل لاعب في الفريق.
أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم الحالي، عن وقوع نادى الزمالك ، في مواجهة قوية أمام فريق البنك الأهلي، في إطار منافسات دور الـ 16 من البطولة.
في حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.