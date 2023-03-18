شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مباراتى الفراعنة مع مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى مؤتمرا صحفيا فى الثانية ظهر اليوم السبت بمقر اتحاد الكرة للإعلان عن تفاصيل معسكر مباراتى مالاوى المقرر لهما يومى 24 و28 مارس الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

كما يتحدث روى فيتوريا عن قائمة اللاعبين المختارة لمباراتى مالاوى والتى سيتم الإعلان عنها صباح يوم 18 مارس الجارى.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى، وعُقد الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور اللواء أحمد فوزى مدير إدارة أمن المباريات باتحاد الكرة، وتم وضع بعض المعايير للحفاظ على سلامة الجماهير وتأمين عملية الدخول والخروج.