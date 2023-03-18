شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق دورى كرة السلة للكراسى المتحركة بصالة حسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات دورى كرة السلة للكراسى المتحركة ، والتى تستمر حتي 21 مارس الجاري نهائي دوري كرة السلة للكراسي المتحركة للرجال للموسم الرياضي 2022/ 2023 الذى تنظمه اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، بصالة الدكتور حسن مصطفى .

ويتنافس في البطولة 7 فرق هي جمعية المحاربين القدماء ، نادي المعاقين بالمنيا، نادي المعاقين بالفيوم، نادي المعاقين بالبحيرة، نادي المستقبل بالإسكندرية، نادي مبارك بني سويف، مؤسسة الحسن حيث تقام 21 مباراة لتحديد بطل الدورى .

يذكر إن المعسكر المغلق للمنتخب القومي لكرة السلة يبدا فور انتهاء البطولة استعداد ا للمشاركة في البطولة العربية بالكويت خلال الفترة من 25 ابريل حتي 2 مايو، وذلك في إطار استعدادات الفريق القومي للمشاركة في بطولة العالم بالامارات خلال شهر يونيو القادم.

وقد اعلنت اللجنة البارالمبية عن استيرادها عدد 18 كرسي متحرك انجليزي الصنع بتكلفة مليون و800 الف جنيها طبقا للمواصفات الدولية لكراسي الممارسة ومقاسات اللاعبين .