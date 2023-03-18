شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز والجيش الملكى المغربى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم السبت الاجتماع الفنى الخاص بمباراة بيراميدز و الجيش الملكى المغربى والمقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويحضر الاجتماع من جانب بيراميدز المدير الإداري، ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.

ويغيب عن بيراميدز أمام الجيش الملكى عدد من اللاعبين على رأسهم الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لحصوله على إنذار ثالث أمام أسكو كارا

فيما يغيب المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتي تبعده عن الملاعب قرابة ٦ أسابيع.

رمضان صبحي بسبب عدم الجاهزية الفنية، بعدما شعر ببعض الآلام في موضع الإصابة وخضع لأشعة وفضل الجهاز الفني استبعاده من الرحلة مع مواصلة تدريبات التأهيل في القاهرة.

إسلام عيسى بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة، حيث غاب عن التدريب الأخير بسبب نزلة البرد وفضل الجهاز الفني استبعاده للعلاج في القاهرة.