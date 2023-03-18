شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع معاونيه خطة الأهلى استعداداً للارتباطات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال الساعات القادمة برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة حيث سيحصل اللاعبين على راحة عدة أيام حسب رؤية الجهاز الفني قبل العودة للتدريبات استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

وينتظر الأهلي عدة مباريات قوية الفترة المقبلة بعدما خاض مؤخراً مباراتي صن داونز والقطن خارد الديار ببطولة أفريقيا حيث قضى الأهلي ما يقرب من 12 يوماً خارج الديار حيث خاض الأحمر مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا السبت الماضي في الجولة الرابعة والتي خسرها الأهلي بخمسة أهداف لهدفين وقضى الفريق عدة أيام في جنوب أفريقيا ثم سافر إلى الكاميرون يوم الأربعاء الماضي لخوض مباراة القطن أمس.

وسيغيب عدد كبير من لاعبي الأهلي عن التدريبات المقبلة فور استئنافها بسبب انضمامهم للمنتخبين الأول والأولمبي ، حيث يستعد المنتخب الأول لمباراتي مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في تصفيات أمم أفريقيا 2024 وتقام المباراة الأولى في القاهرة والثانية في مالاوي ، فيما يستعد المنتخب الأولمبي لمباراتي زامبيا يومي 22 و26 مارس الجاري في المرحلة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب والمؤهلة بدورها لأولمبياد 2024 بباريس ، كما يغيب حميد ماو لانضمامه لمنتخب تنزانيا أستعداداً لخوص تصفيات كأس الأمم الافريقية 2024

ويرتبط الأهلي بعدة مباريات الفترة المقبلة أبرزها المصري في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة يوم 27 مارس الجاري ثم مواجهة الهلال السوداني بالقاهرة في ختام منافسات دور المجموعات.