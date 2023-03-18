شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقترب من العودة لتدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك ، من العودة إلى التدريبات الجماعية للزمالك، خصوصاً أنه كان يخضع لفحوصات طبية مستمرة طوال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض الذى طمئن الجهاز الفني على حالة اللاعب واستقراراها.

يخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك لفحوصات جديدة خلال الساعات القادمة من أجل زيادة الاطمئنان على حالته الصحية بعد نزلة البرد الشديدة التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين ومنعته من المشاركة في تدريبات الأبيض.