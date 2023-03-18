شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة فيوتشر وإسكو دي كارا بالكونفدرالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر و إسكو دي كارا المرتقبة، والمقرر لها غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تشهد مباراة فيوتشر، تواجد علي ماهر في قيادة الفريق لأول مرة من على الخطوط بعدما قاده طوال مباريات البطولة من المدرجات بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A.

وبدأ علي ماهر، اجراءات الحصول على الرخصة التدريبية A، وذلك بالمشاركة في الدورات التدريبية المقامة باتحاد الكرة، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت فيوتشر وإسكو كارا في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بتوجو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، ويبحث أبناء علي ماهر عن حصد ثلاث نقاط ثمينة داخل الديار في انتظار تعثر الجيش الملكي لضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة، ومنح علي ماهر لاعبي فيوتشر، راحة قصيرة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط مباريات الفترة الماضية، وذلك قبل استئناف التدريبات استعدادا لبطل توجو.

ويتواجد فيوتشر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وإسكو دي كارا التوجولي، ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بطل توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.