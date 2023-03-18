موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الأهلى بكأس رابطة الأندية المحترفة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري التى أقيمت مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالبطولة، من أجل الاستعداد لمباراة جديدة بكأس رابطة الاندية المحترفة أمام البنك الاهلى .

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها التاسعة وربع مساء الاحد 26 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة.

طريق الزمالك فى البطولة بعد مواجهة البنك الأهلى فى دور الـ16

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الاهلى بكأس رابطة الاندية

في حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الاهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى بكأس رابطة الاندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.