شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو وعبد الله السعيد يتحدثان عن مباراة الجيش الملكى فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم السبت المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة بيراميدز معالجيش الملكى المغربى والمقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويحضر المؤتمر الصحفى البرتغالى باتشيكو المدير الفنى لبيراميدز وعبد الله السعيد قائد الفريق للحديث عن مواجهة بطل المغرب.

ويغيب عن بيراميدز أمام الجيش الملكى عدد من اللاعبين على رأسهم الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لحصوله على إنذار ثالث أمام أسكو كارا

فيما يغيب المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتي تبعده عن الملاعب قرابة ٦ أسابيع.

رمضان صبحي بسبب عدم الجاهزية الفنية، بعدما شعر ببعض الآلام في موضع الإصابة وخضع لأشعة وفضل الجهاز الفني استبعاده من الرحلة مع مواصلة تدريبات التأهيل في القاهرة.

إسلام عيسى بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة، حيث غاب عن التدريب الأخير بسبب نزلة البرد وفضل الجهاز الفني استبعاده للعلاج في القاهرة.