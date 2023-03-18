شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداًَ لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب اليوم السبت استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة عصر غداً الاحد ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة.

ويخوض حرس الحدود مرانه الأخير ثم يعلن أحمد أيوب قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

استقر الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب على اجراء بعض التعديلات في تشكيل الحرس أمام المقاولون العرب ، ومن المحتمل أن يبدأ أيوب بتشكيل مكون من أحمد السعدني في حراسة المرمى وخط الدفاع: محمد رضا، محمود بن والي، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي، وخط الوسط:مصطفي جمال، أحمد فيليكس، مصطفى صبحي، على أن يقود الهجوم فالانتين ومصطفي زيكو وإيمانويل.

يرى أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود أن فريقه يملك كل مقومات البقاء في الدوري الممتاز، موضحا أنه يثق في قدرات اللاعبين وخبراتهم رغم المعاناة في الأسابيع الأخيرة، بعدما توقف رصيد الانتصارات عند 3 مباريات فقط هذا الموسم.

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسيدخل وصيف الدوري المصري الحالي نسخة 2023 وعينه على الحفاظ بلقبه رغم المنافسة الشرسة التي سيجدها من القطبين والأندية الأخرى.