شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس منح الفرصة لشباب الزمالك فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
كما يرغب فيريرا في إراحة بعض اللاعبين الكبار بالفريق بعد تراجع مستواهم بشكل واضح خلال الفترة الماضية ويتشاور المدرب البرتغالى مع جهازه المعاون بشأن اللاعبين الشباب بالفريق الذي ينوي منحهم فرصة خلال الفترة المقبلة.
وينوي الجهاز الفني للزمالك الاستفادة من بطولة كأس الرابطة في تجهيز جميع اللاعبين وتحضير العناصر التي لا تشارك كثيرا في اللقاءات، فضلاً عن رغبته في الوقوف على مستوى عدد كبير من عناصر الناشئين والشباب ومنحهم الفرصة التي كان من الصعب أن تأتي بسهولة في الدوري المصرى ودوري أبطال أفريقيا.
أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم الحالي، عن وقوع نادي الزمالك ، في مواجهة قوية أمام فريق البنك الأهلي، في إطار منافسات دور الـ 16 من البطولة.
في حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.