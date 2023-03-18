شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس منح الفرصة لشباب الزمالك فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك ، تصعيد عدداً من الوجوه الشابة بالفريق خلال الفترة المقبلة للاعتماد عليهم في مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة من أجل تحقيق أكثر من هدف ، أولهم ، الوقوف على مستواهم وقدرتهم على الأداء تحت ضغوط .

كما يرغب فيريرا في إراحة بعض اللاعبين الكبار بالفريق بعد تراجع مستواهم بشكل واضح خلال الفترة الماضية ويتشاور المدرب البرتغالى مع جهازه المعاون بشأن اللاعبين الشباب بالفريق الذي ينوي منحهم فرصة خلال الفترة المقبلة.

وينوي الجهاز الفني للزمالك الاستفادة من بطولة كأس الرابطة في تجهيز جميع اللاعبين وتحضير العناصر التي لا تشارك كثيرا في اللقاءات، فضلاً عن رغبته في الوقوف على مستوى عدد كبير من عناصر الناشئين والشباب ومنحهم الفرصة التي كان من الصعب أن تأتي بسهولة في الدوري المصرى ودوري أبطال أفريقيا.