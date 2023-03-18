موعد مباراة الأهلى القادمة أمام المصرى البورسعيدى بكأس رابطة الأندية المحترفة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مبارة القطن الكاميرونى التى أقيمت مساء أمس، الجمعة بضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليفتح صفحة مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة بمواجهة المصرى البورسعيدى فى دور الستة عشر.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام المصري البورسعيدى بكأس الرابطة

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين 27 مارس الجاري على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة

طريق الأهلى فى البطولة بعد مواجهة المصرى فى دور الـ16

وحسب طريق الأهلى في البطولة فإن الفائز من مباراة الأهلي والمصري سيواجه الفائز من مواجهة غزل المحلة والإسماعيلي في دور الثمانية.

وفي حالة تخطي الأهلي دور الثمانية سيواجه الفائز من مواجهة المقاولون وحرس الحدود، وفيوتشر أمام إنبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بكأس رابطة الاندية فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.