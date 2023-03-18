شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود اليوم من الجزائر بعد مواجهة شباب بلوزداد بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك اليوم السبت من الجزائر بعد خوض مباراتها أمام شباب بلوزداد فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.

أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري التى أقيمت مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالبطولة، من أجل الاستعداد لمباراة جديدة بكأس رابطة الاندية المحترفة أمام البنك الاهلى .

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها التاسعة وربع مساء الاحد 26 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة.

في حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى بكأس رابطة الاندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.