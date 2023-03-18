«احنا معرفناش نكسب انبي» .. الزمالك يخسر من شباب بلوزداد وتعليق ناري من الدردير

الشارقة - اميمة ياسر - ودع فريق الزمالك منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بخسارته أمام مضيفه الجزائري شباب بلوزداد بهدفين دون رد.

خسر الزمالك بعد شوط أول سلبي لم تتُح له فيه الكثير من المحاولات باستثناء انفراد لمهاجمه سيف الدين الجزيري، فيما جاءت الثنائية في الشوط الثاني لتجهض كل آمال الأبيض في التأهل.

احنا معرفناش نكسب انبي

وعلق الناقد الرياضى عمرو الدردير على هزيمة الزمالك اليوم من فريق شباب بلوزداد الجزائرى منذ قليل.

وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كتب عمرو الدردير قائلاً :

احنا معرفناش نكسب انبي قبل ماتش شباب بلوزداد فهنكسبهم ازاي مش نكسب إنبي الاول ؟

واحد يقولي هي ليها علاقة ؟ انا وانت ياصديقي بنحاول نوهم نفسنا انها ملهاش علاقة وممكن نتأهل عادي لكن الحقيقة المؤسفه انها ليها علاقة جدا لأن مستوانا سئ جدا والمشاكل لا تُعد لا تُحصى.

أولى خطوات الإصلاح هي الاعتراف ومن ثم الإصلاح.... وحسبي الله ونعم الوكيل