شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تعود للقاهرة اليوم بعد مواجهة القطن فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة النادى الأهلى للقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم ،السبت، قادمة من الكاميرون بعد خوض مباراة القطن بمدينة جاروا في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعود البعثة للقاهرة بعد قضاء ما يقرب من 12 يوماً خارج الديار حيث خاض الأحمر مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا السبت الماضي في الجولة الرابعة والتي خسرها الأهلي بخمسة أهداف لهدفين وقضى الفريق عدة أيام في جنوب أفريقيا ثم سافر إلى الكاميرون يوم الأربعاء الماضي لخوض مباراة القطن أمس.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين 27 مارس الجاري على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة