شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك وبتروجت والجيش تتأهل إلى قبل نهائى كأس مصر لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023، والتي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الترسانة بنتيجة 3-0، بينما حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 3-1.

وفاز فريق طلائع الجيش على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 3/1، بينما حقق فريق بتروجت الفوز على نظيره الطيران بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره بتروجت في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بينما يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش.

يذكر أن الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي حقق لقب كأس السوبر المحلي في نسخته الأولى، بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 3-0.

كما قد توج الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بلقب البطولة العربية للأندية للطائرة في نسختها الـ 41، للمرة الثامنة في تاريخ النادي، بعد الفوز على نظيره النصر البحريني بنتيجة 3-0.