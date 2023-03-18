شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح لاعبى الأهلي راحة 3 أيام بعد الفوز على القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح لاعبيه بخلاف الدوليين راحة لمدة 72 عقب الانتهاء من مباراته ضد القطن الكاميروني، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر في المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وسجل رباعية الأهلي في مرمى القطن الكاميروني محمود كهربا "هاتريك" وبيرسي تاو هدف.

وأعرب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه على القطن الكاميروني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن رومدي أدجيا منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وقال بعد مباراة القطن الكاميروني: "لعبنا مباراة كبيرة وكان فيه هدوء وكنا ندور الكرة ونستحوذ على اللعب وأهدرنا فرصة في البداية ولكن تمكننا من استغلال الفرص، كما أن كهربا سجل هاتريك وهذا أداء عظيم من كهربا".

واستطرد: "فاجأت اللاعبين بإراحتهم من التدريب وسط الضغط من أجل إعدادهم نفسيا وتجهيزهم لمباراة القطن الكاميرون من أجل الخروج من أجواء مباراة صن داونز، وتمكننا من تحقيق هذا للخروج من كبوة المباراة الماضية، واللاعبين تدربوا بشكل جيد وكانوا في الموعد للعودة بعد مباراة صن داونز".

واصل كولر: "أتحدث مع اللاعبين قبل المباراة لمعرفة جاهزية واختيار اللاعبين وفقا لقدراتهم البدنية والذهنية والتدوير سيظل مستمر في الفترة القادمة مع زيادة ضغط المباريات

وأضاف: "سنمنح اللاعبين يومين أو ثلاثة أجازة للاعبين بخلاف الدوليين وبعدها نبدأ استعدادات قوية للفترة القادمة وتدريبات مكثفة للحفاظ على رتم المباريات وبدء فترة إعداد جديدة بعد انتهاء الإجازة".