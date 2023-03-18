شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا وهولندا واليابان ونيوزيلندا تحصد الذهب فى ختام كأس العالم للدراجات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس العالم للدراجات التى أقيمت على مضمار استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 14 وحتى 17 مارس الجاري بمشاركة 58 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأسفرت نتائج سباقات اليوم الختامي للبطولة عن النتائج التالية:

فى نهائى ماديسون رجال، حققت ألمانيا الميدالية الذهبية وهولندا الميدالية الفضية ونيوزلندا الميدالية البرونزية.

وفي نهائي سبرنت رجال فاز الهولندي هاري لافريسين بالميدالية الذهبية و الميدالية الفضية لميخايل ياكوفليف و الميدالية البرونزية للياباني كايا أوتا.

أما سباق كيرين سيدات ففازت اليابانية مينا ساتو بالذهبية و البلجيكية نكي دجرندلي بالميدالية الفضية و الألمانية اليسا بروبستر الميدالية البرونزية.

فى سباق الأمنيوم سيدات فازت لاعبة نيوزلندا آلي ولستون بالميدالية الذهبية و الميدالية الفضية جاءت للاعبة فرنسا فيكتوريا بيرتو، والبرونزية للاعبة الدنمارك امالي ديدريكسن .

وأشاد رؤساء بعثات الدول المشاركة في البطولة بالتنظيم المميز للبطولة، والذي عكس قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بما يؤكد أحقية مصر بالحصول على شرف تنظيم بطولة العالم المقبلة، والتي قرر الاتحاد الدولى إسناد تنظيمها إلى مصر.

من جانبه أعرب الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عن اعتزازه بالمستوى التنظيمي الرائع الذي خرجت به البطولة والذي أشاد به مسئولو الاتحاد الدولي للدراجات، وممثلي البعثات التي شاركت في البطولة.

وأشار عزام إلى أن نجاح تنظيم واستضافة كأس العالم للدراجات جاء بفضل الدعم الكبير من مؤسسات الدولة المصرية والتي ساعدت على خروج هذا الحدث الرياضي الكبير بالصورة التي تليق باسم مصر.