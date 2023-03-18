شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: أعتذر لجماهير الزمالك وسنتخذ قرارات حاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سليمان وهدان، القائم بأعمال رئيس الزمالك، أن هناك قرارات حاسمة سيتم اتخاذها فى الفترة الحالية من أجل الزمالك بعد الخروج الأفريقى بعد الهزيمة من شباب بلوزداد الجزائرى بهدفين نظيفين.

وقال سليمان وهدان فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أقدم اعتذارى لجماهير الزمالك على هذه النتيجة المؤسفة والخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسنتخذ فرارات حاسمة فى الساعات المقبلة بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد الجزائرى".

وأضاف: "اللاعبون قدموا مباراة جيدة ولن نبحث عن شماعات نعلق عليها الأخطاء، والهزيمة من شباب بلوزداد فى القاهرة أثر على مسيرة الفريق فى الدورى، وكذلك التعادل مع المريخ فى ليبيا".

وتابع: "هناك مؤامرات على الزمالك فى الفترة الأخيرة بتسريب بعض عقود اللاعبين قبل مباريات الزمالك بيوم واحد لكى يشتت أذهان اللاعبين".

وأوضح: "سيتم تقييم موقف الجهاز الفنى فى هذه الفترة وأنا ضد أى قرار انفعالى بشأن مصير الجهاز الفنى لفريق الكرة بالزمالك، وسنتخذ القرار الأنسب لصالح الزمالك وجماهيره". وأضاف: "سنطلب مذكرة من جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة وإدارة الكرة عن أسباب الخروج الأفريقى".