مانشستر سيتي يصطدم ببايرن ميونخ في قمة نارية بربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المنامة - ياسر ابراهيم -

لم يكن أكثر محبي كرة القدم يتوقعون أن تسفر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مباراة نارية تتمثل في مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، والتي تمخضت أيضا عن مواجهات تعد بكثير من المتعة الإثارة الكروية.



وجاءت قرعة الأدوار النهائية على الشكل التالي:

- ريال مدريد الإسباني – تشلسي الإنجليزي

- مانشستر سيتي الإنجليزي – بايرن ميونخ الألماني

- إنتر ميلان الإيطالي – بنفيكا البرتغالي

- ميلان الإيطالي – مواطنه نابولي.



وفي المربع الذهبي، يلتقي الفائز من مباراة ميلان ونابولي الفائز من مباراة إنتر ميلان مع بنفيكا.



ويتقابل الفائز من مباراة ريال مدريد وتشلسي الفائز من مباراة مانشستر سيتي مع بايرن ميونخ.



وكان لافتا في قرعة ربع النهائي القمة الإيطالية المنتظرة بين ميلان ونابولي، ويمكن أن يشهد نصف النهائي صداما إيطاليا آخر في حال نجح إنتر ميلان في تخطي بنفيكا.

وتقام مباريات الذهاب لدور الثمانية يومي 11 و12 الشهر المقبل، في حين تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.



وشارك التركي حميد ألتينتوب لاعب شالكه وبايرن ميونخ وغلطة سراي سابقا، والهولندي باتريك كلويفرت نجم ميلان وبرشلونة وأياكس سابقا في مراسم سحب قرعة البطولة.



وفي دور 16، فاز إنتر ميلان على بورتو بهدف نظيف في مجموع لقائي الذهاب والإياب. وفاز مانشستر سيتي على لايبزيغ الألماني 8-1 في مجموع المباراتين، وبايرن ميونخ على باريس سان جيرمان الفرنسي 3- صفر في مجموع المباراتين، وريال مدريد على ليفربول 6-2 في مجموع اللقاءين.



كما فاز ميلان على توتنهام بهدف نظيف في مجموع اللقائين، وبنفيكا على كلوب بروج البلجيكي 7-1 في مجموع اللقائين، وتشلسي على بوروسيا دورتموند 2-1 في مجموع اللقائين ونابولي إينتراخت فرانكفورت الألماني بخماسية نظيفة في مجموع اللقاءين.



(وكالات)