الامارات | نهائي سيدات الطائرة بين الوصل والشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتركز الأنظار عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم باستاد الوصل في زعبيل، التي تستضيف إياب المباراة النهائية للدوري العام للسيدات بين الوصل وضيفه الشارقة، في لقاء يتوقع أن يلبي الطموحات المرجوة، نظراً للندية الكبيرة بين الطرفين. وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز سيدات «الإمبراطور» 3-2، من بينها شوطان جرى حسمهما بعد النقطة 25.