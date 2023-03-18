الامارات | الريس والشامسي يزاحمان أبطال العالم في «دبي ماسترز» للطيران اللاسلكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، منافسات بطولة دبي ماسترز الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر 2023 «فئة الهليوكبتر» للمحترفين، برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بحديقة خور دبي، وتستمر حتى الغد بمشاركة أبطال العالم.

وزاحم نجما الإمارات وفريق ترون عبدالله الريس وثامر الشامسي أبطال العالم في اللعبة خلال الجولة الأولى التي تألق فيها الإيطالي ميركو تشيزينا (حامل اللقب)، عضو فريق ميكادو، والأميركي نيكولا ماكسويل، والتايواني كينكو نجما فريق إكسل باور، كما قدم كل من السعودي محمد العصيمي ونجم الإمارات جاسم الكتبي عرضاً قوياً ومميزاً جعلهما قريبين من الصدارة.

وشهد الجولة الافتتاحية رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة نصر النيادي، ونائبه يوسف حسن الحمادي، والأمين العام محمد يوسف، ومدير البطولة طارق السعدي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالله مراد، ورؤساء الوفود المشاركة.

وأشاد الأمين العالم لاتحاد الرياضات الجوية محمد يوسف بموقع البطولة بحديقة الخور، الذي أعطى بعداً إضافياً وجمالياً للحدث في نسخته الثالثة، ما دفع الوفود المشاركة والطيارين المشاركين، للإشادة به، والحضور الجماهيري الكبير الذي حرص على متابعة العروض، لوجوده في حديقة الخور.

وتوقع محمد يوسف أن «المنافسة على الصدارة ستحتدم في الجولة الصباحية غداً، قبل إعلان أسماء الطيارين الخمسة الذين سيتأهلون إلى نهائي البطولة».

بدوره، أعرب الطيار الإيطالي ميركو تشيزينا، حامل لقب البطولة الماضية، عن سعادته بوجوده في الإمارات للمرة الثالثة للدفاع عن اللقب، مشيراً إلى أن المهمة صعبة بسبب قوة المنافسين، وتطور المستويات بشكل لافت، متمنياً أن يحافظ على اللقب والحضور العام المقبل للدفاع عنه أيضاً.