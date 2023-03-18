اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

عجمان - الجزيرة 17:45

الشارقة - البطائح 17:45

كلباء - الوصل 20:30

نهائي كأس آسيا 20 سنة

أوزبكستان - العراق 18:00

كأس الاتحاد الإنجليزي

مان سيتي - بيرنلي 21:45

ساوثهامبتون - توتنهام 19:00

- إيفرتون 21:30

أتلتيكو - فالنسيا 00:00

أودينيزي - ميلان 23:45

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا