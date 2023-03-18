الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
عجمان - الجزيرة 17:45
الشارقة - البطائح 17:45
كلباء - الوصل 20:30
نهائي كأس آسيا 20 سنة
أوزبكستان - العراق 18:00
كأس الاتحاد الإنجليزي
مان سيتي - بيرنلي 21:45
ساوثهامبتون - توتنهام 19:00
تشيلسي - إيفرتون 21:30
أتلتيكو - فالنسيا 00:00
أودينيزي - ميلان 23:45
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App