الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثقة

تراجعت بشكل كبير ثقة إدارة شركة كرة القدم في أحد الأندية بالمدرب، بسبب تواضع النتائج في الجولات الماضية، وأصبح يشعر معها المدرب بأن أيامه داخل النادي أصبحت معدودة.

مدرب

قال مقربون من إداري في أحد الأندية، إن النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة تسببت في إرباك خطط إدارة النادي في حسم مفاوضاتها مع المدرب الأجنبي بالفريق، لتجديد عقده للاستمرار في الموسم المقبل.

إعارة

يخطط ناد شهير لاستعادة لاعبه الصاعد من أحد الأندية المنافسة، بعدما كان قد انتقل على سبيل الإعارة، علماً أن اللاعب ظهر بمستوى جيد مع ناديه الجديد.

عقد

تتجه إدارة أحد الأندية إلى عدم تجديد عقد المدرب الحالي الذي ينتهي بنهاية الموسم، بعدما خسر دعم عضو في مجلس إدارة النادي، لتراجع نتائج الفريق.

ضغط

تسببت انتقادات رابطة المشجعين للاعب، في طلب إدارة النادي من مشجعي الفريق تخفيف الضغط على اللاعب الشاب، مؤكدة أن ضغط الجمهور سيتسبب في خسارة خدماته مع إمكانية رحيله نهاية الموسم الجاري.

دعم

اعتبر محلل رياضي شهير في تغريدة على «تويتر»، أن سبب أزمة الرياضة الإماراتية هو افتقار الاتحادات إلى الفكر الرياضي المتطور والبناء، وأن الاتحادات الحالية التي تربط ضعف الإنجازات بقلة الدعم المادي، ستبقى غير قادرة على حصد مزيدٍ من الإنجازات، حتى لو تضاعف الدعم المادي.

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