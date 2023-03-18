الامارات | الملا والراشدي ضمن طاقم تحكيم نهائي كأس آسيا للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمين الدوليين يحيى الملا «حكم رابع»، وأحمد الراشدي «مساعد أول»، ضمن طاقم الحكام المُكلف إدارة المباراة النهائية لكأس آسيا للشباب تحت 20 سنة بين منتخبي العراق وأوزبكستان، والمقررة إقامتها اليوم على استاد بيوندكور في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وأدار حكم الساحة يحيى الملا، والمساعد الدولي أحمد الراشدي مباراة طاجيكستان والأردن في الجولة الأولى، كما تم تعيين الملا حكماً رابعاً في مباراة السعودية وقيرغيزستان في الجولة ذاتها، كما أدار الحكمان الوطنيان مباراتي أوزبكستان والعراق، والسعودية والصين في الجولة الثانية من منافسات البطولة.