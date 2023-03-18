الفيفا: محمد صلاح أحد أسباب زيادة عدد منتخبات كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر - دافع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مشروعه الجديد بزيادة عدد منتخبات كأس العالم لـ 48 منتخبا، اعتبارا من النسخة القادمة مونديال 2026.

قال إنفانتينو في مؤتمر صحفي الخميس "زيادة عدد المنتخبات سيؤدي إلى نتائج ومنافسة أفضل، تخيلوا، لقد غاب محمد صلاح مع مصر ورياض محرز مع الجزائر إضافة إلى إيطاليا وتركيا والسويد وتشيلي عن المشاركة في مونديال قطر الذي أقيم بمشاركة 32 منتخبا".

أشار أيضا على هامش كونجرس الفيفا رقم 73 في رواندا، إلى أن زيادة منتخبات المونديال سيعزز من المكاسب الاقتصادية، ويرفع الإيرادات من 7 مليار دولار في الدورة المالية الماضية إلى 11 مليار دولار في السنة المالية القادمة.

واصل رئيس الفيفا "لا أفهم سبب انتقاد الاتحاد الدولي، لا أفهم لماذا يتسم بعض الصحفيين باللؤم الشديد، ربما لأنني لا أتواصل كثيرا مع وسائل الإعلام، أو ليس لديهم ما يكفي من تسريبات".

وأتم إنفانتينو تصريحاته "أحد الصحفيين كتب أن الفيفا هو (روبن هود) كرة القدم، وهناك استهداف شخصي لي، نحن لا نسرق الأثرياء، بل نساعد الفقراء على ممارسة كرة القدم".