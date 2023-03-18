شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيدات يد الأهلي يهزم الجزيرة فى بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازالفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على فريق الجزيرة بنتيجة 54-23، ضمن منافسات بطولة الدوري. وأقيمت المباراة اليوم على صالة ميت عقبة، وقدم فريق سيدات يد الأهلي عرضًا قويًّا على مدى شوطي المباراة، ونجح في تحقيق الفوز بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل.

وكان الفريق قد حقق الفوز في المباراة الماضية على فريق سبورتنج بنتيجة 25-21، ضمن منافسات البطولة. وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.